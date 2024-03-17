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В Баку выбирают президента России (видео)

В Баку выбирают президента России (видео)

Голосование на выборах президента России в Баку проходит при активности избирателей. Ровно в 08:00 по местному времени открылся избирательный участок номер 8017 в консульском отделе посольства РФ в Баку, передает ТАСС.

Уже перед началом голосования перед участком выстроилась небольшая очередь желающих выполнить свой гражданский долг. Как отметил секретарь участковой избирательной комиссии, советник диппредставительства Роман Попов, процесс голосования максимально демократичен. «Прийти и проголосовать может любой гражданин России, оказавшийся в этот день на территории Азербайджана. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий российское гражданство», – уточнил он.

На избирательном участке подготовлены места для председателя, секретаря и членов избирательной комиссии, наблюдателей, установлены четыре кабинки для голосования, урна для заполненных бюллетеней, на стендах представлена справочная информация о кандидатах, порядке заполнения избирательного бюллетеня.

Позаботились в избирательной комиссии и о маломобильных избирателях. «У нас две заявки от граждан, которые хотели бы, чтобы к ним выехали по их адресу проживания и оказали содействие в реализации избирательного права», – сказал Попов. По его словам, после 14:00 к ним отправятся члены избирательной комиссии с переносными урнами.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают сотрудники азербайджанской полиции и службы безопасности посольства.

На территории Азербайджана в день выборов работает один избирательный участок – в Баку. В то же время, как отметил посол РФ в Азербайджане Михаил Ефремов, 10 марта прошли досрочные выездные голосования в городе Гянджа 10 марта и в месте расположения Российского миротворческого контингента. «Мы благодарны азербайджанским властям за то, что они создали максимально комфортные условия для проведения голосования», – отметил посол, который первым проголосовал на избирательном участке.

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