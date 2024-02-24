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В суде по делу о хищении 143 млн манатов в Минобороны обвиняемые обещали вернуть деньги

В суде по делу о хищении 143 млн манатов в Минобороны обвиняемые обещали вернуть деньги

Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника финансово-бюджетного управления Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника Финансовой службы Военно-морского флота Вусала Ализаде, сообщает АПА.

Начальник финансовой службы Н-ской воинской части Ширин Шукюров, допрошенный в качестве свидетеля на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском Военном суде, сказал, что они оформляли дополнительные заказы:

«Как и все остальные, мы работали в том же порядке. Из дополнительно выписанных денег я отдал 70 процентов при проверке, 30 процентов осталось мне. В ходе общих проверок, проведенных в 2017-2021 годах, было выявлено хищение 1 миллиона 600 тысяч манатов. Воинская часть, в которой я служил, находилась в непосредственном подчинении Министерства. Я ни от кого не получал заданий на выполнение этой работы», – сказал он.

Он также отметил, что из общей суммы хищений у него осталось 600 тысяч манатов: «Я выплатил 33 тысячи манатов, попросил время для полной выплаты средств. Полностью возмещу ущерб в ближайшее время. Я, как и все остальные, знаю, что должен выплатить деньги, сделаю это в ближайшее время».

Напомним, что общий ущерб государству по уголовному делу составляет 143 миллиона манатов. В ходе расследования государству был возмещен общий ущерб в размере 40 миллионов манатов.

Министерство финансов признано потерпевшим по уголовному делу. Каждому из обвиняемых было предъявлено обвинение по статье 179.4 УК (растрата с причинением особо крупного ущерба).

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