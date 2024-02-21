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Кнессет проголосовал против создания палестинского государства

Кнессет проголосовал против создания палестинского государства

Сегодня в израильском парламенте большинством в 99 голосов был поддержан внесенный правительством проект резолюции о недопустимости создания палестинского государства в одностороннем порядке.

Против высказались 11 депутатов от арабских партий, остальные воздержались. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность за поддержку оппозиционным депутатам, проголосовавшим за.

Как отмечает Walla, это голосование – «декларативный шаг», который был сделан на фоне нескончаемых призывов со стороны администрации президента США Джо Байдена к Израилю не исключать возможность признания палестинского государства. Голосованием премьер в очередной раз дал понять: такую возможность в еврейском государстве никто рассматривать не будет.

«Граждане Израиля и их представители в кнессете сегодня сплочены как никогда. И мы большинством голосов решили, что нельзя допустить, чтобы был предпринят шаг, который поставит под угрозу еврейское государство», – отметил премьер. Лидер оппозиции Яир Лапид в свою очередь подчеркнул, что Нетаньяху просто устраивает цирк. «Никто еще не выдвигал официального предложения о создании палестинского государства», – подчеркнул он.

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