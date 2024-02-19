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Как проходил вывод украинских военных из Авдеевки

Как проходил вывод украинских военных из Авдеевки

Бои за Авдеевку сегодня продолжают находиться в центре внимания. Уже известно, что украинские военные вышли из этого города, который находится в Донецкой области.

Отвод подразделений украинских воинов из Авдеевки завершился, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

«Да, это завершение произошло еще вчера (17 февраля, – Ред.)», – сказал он.

По его словам, некоторые защитники Украины попали в плен российских захватчиков, но о больших масштабах речь не идет. Спикер добавил, что некоторые пропавшие бойцы еще могут вернуться в свои подразделения.

«…Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время…», – подчеркнул Лиховой.

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