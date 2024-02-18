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В Украине подтвердили завершение вывода войск из Авдеевки

В Украине подтвердили завершение вывода войск из Авдеевки

Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки Донецкой области. Об этом заявил спикер ОСУВ Таврия Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона Єдині новини.

«Да, это завершение состоялось еще вчера», – отметил военный.

По его словам, некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попалось в плен. Однако он не назвал цифру.

«Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет в свои подразделения. Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация вышедших, но еще не присоединившихся к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах», – подчеркнул Лиховий.

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