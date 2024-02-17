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Байрамов на встрече с помощником Блинкена призвал Армению отказаться от претензий к Азербайджану в конституции (фото)

Байрамов на встрече с помощником Блинкена призвал Армению отказаться от претензий к Азербайджану в конституции (фото)

16 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.

Об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между двумя странами, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.

«Джейхун Байрамов подчеркнул, что провокация Армении, которая привела к ранению азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела без каких-либо побуждающих факторов после пяти месяцев стабильности, направлена на нанесение удара по мирному процессу.

Наряду с этим, была отмечена неприемлемость широкомасштабного злоупотребления миссии Европейского союза в Армении в качестве средства антиазербайджанской пропаганды, проводимой ими «бинокльной дипломатии», вопреки заявленным целям, таким как содействие региональной стабильности, а также построению доверия между Азербайджаном и Арменией.

Что касается проекта мирного соглашения, то были еще раз упомянуты существующие претензии против территориальной целостности и суверенитета нашей страны в законодательных актах и конституции Армении, международных организациях и судах и подчеркнута важность отказа от этих претензий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», – отмечается в публикации.

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