Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану

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Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану с конца февраля.

Об этом сказал генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди в ходе пресс-конференции в Баку.

«В конце февраля состоится заседание Азиатской парламентской ассамблеи и тогда президентство перейдет от Турции к Азербайджану», – подчеркнул он.

В ноябре 2023 года в Анталье состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи, в ходе которого Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.