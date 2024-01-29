Аналитик: Российские войска захватили 10% территории Авдеевки

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Военный эксперт Bild Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ, которые еще в декабре взяли под контроль промзону на юго-востоке Авдеевки, близ Донецкой кольцевой автодороги, теперь впервые захватили и жилой район города.

Он находится к западу от промзоны, там расположены частные дома. Россияне пытаются наступать оттуда на север в направлении района «Химик» с многоквартирными домами.

Пока что ВСУ удается отбивать эти атаки. В районе Донецкой фильтровальной станции к востоку от Авдеевки образовался выступ, по-прежнему контролируемый ВСУ. Для россиян это «бельмо на глазу», но они не могут его взять, так как он хорошо пристрелян. Украинские войска уничтожают там любую российскую технику, которая пытается атаковать.

Отмечается, что ВС РФ несут тяжелейшие потери. Несмотря на частичное продвижение противника, ВСУ удается уничтожать в этой битве сотни единиц вражеской техники и тысячи солдат.