Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер по случаю годовщины трагедии 20 Января (фото)

109 Просмотров

Азербайджанская исполнительница кяманчи Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке с концертной программой, посвященной памяти шехидов 20 Января.

Молодая исполнительница исполнила на фоне азербайджанского флага композиции «Гвоздика», «Колыбельная», мугам «Шуштер» Васифа Адыгёзялова, «Концерт для кяманчи и симфонического оркестра» Гаджи Ханмамедова, «Я ищу тебя» Фикрета Амирова, «Страдания Комде» Арифа Меликова, сообщает «Репорт».

Выступление артиста привлекло внимание местных жителей и туристов, посещающих площадь. Им была представлена подробная информация о страшных преступлениях, произошедших 34 года назад, 20 января 1990 года против азербайджанцев.

Концертная программа, состоявшаяся с официального разрешения полицейского управления Нью-Йорка, длилась около одного часа.