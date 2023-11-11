Саудовская Аравия и ОАЭ отклонили инициативу Алжира о введении блокады Израиля арабами

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Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отклонили инициативу Алжира о введении блокады Израиля арабами. Об этом сообщает «Голос арабов».

Лига арабских государств не смогла принять 5 важных пунктов, предложенных Алжиром, что привело к слиянию саммита Лиги арабских государств и саммита Организации исламского сотрудничества.

Предложения Алжира, которые были одобрены 11 странами и отклонены 4 странами:

1. Предотвращение использования американских и других военных баз в арабских странах для снабжения Израиля оружием и боеприпасами;

2. Замораживание дипломатических, экономических, военных и дипломатических отношений арабских стран с Израилем;

3. Угрозы использовать нефть и экономические возможности арабских стран для оказания давления с целью прекращения агрессии;

4. Запрещение полетов израильской гражданской авиации в воздушном пространстве арабских стран;

5. Формирование арабского министерского комитета, который немедленно отправится в Нью-Йорк, Вашингтон, Брюссель, Женеву, Лондон и Париж, чтобы передать просьбу арабского саммита остановить израильскую агрессию против сектора Газа.