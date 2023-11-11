Ракетный завод в Подмосковье подвергся атаке (фото, видео)

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В городе Коломна в Московской области ночью в пятницу, 10 ноября, прогремели взрывы. Об этом сообщают российские СМИ. Также сообщается о двух сбитых беспилотниках.

Известно, что в Коломне находится научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», которая является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники. В частности, предприятие занимается производством ракет. Взрывы, как сообщается, слышали именно вблизи конструкторского бюро.

Также сообщается, что было повреждено одно здание, однако не уточняют, какое именно.

По последним данным, на место взрыва возле завода съезжаются машины МЧС. Местные жители сообщают о сильном запахе гари в районе. Дороги, ведущие к заводу, перекрыты.

По данным из открытых источников, «Конструкторское бюро машиностроения» производит: переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, комплексы активной защиты.