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Около 10 тысяч россиян штурмуют Авдеевку

Около 10 тысяч россиян штурмуют Авдеевку

Российские войска бросили на штурм Авдеевки Донецкой области около 10 тысяч солдат. Бои продолжаются четвертые сутки. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Барабаш отметил, что штурмы города продолжаются четвертые сутки. За прошедшую ночь, по его данным, по городу было нанесено 13 ракетных ударов.

«Ситуация очень сложная, но контролируемая. Россияне бросили на Авдеевку три бригады, это около 10 тысяч человек», — сказал Барабаш.

Он уточнил, что последние несколько дней россияне бьют по дороге в город. Также, по его словам, россияне обстреливают город зажигательными боеприпасами.

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