Байрамов выступил на заседании в Нью-Йорке (фото)

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В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 сентября сопредседательствовал и выступил на заседании «Группы 77» Движения неприсоединения (ДН) и глав МИД Китайского комитета совместной координации (JCC).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении Дж.Байрамов отметил, что возобновление деятельности JCC после 9 лет является историческим событием, Азербайджан в период председательства в ДН определил возрождение JCC в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности, и благодаря плодотворному сотрудничеству с кубинскими коллегами нашей стране удалось организовать заседание JCC.