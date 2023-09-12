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Поставки азербайджанского газа в Турцию по ЮКТ будут приостановлены на пять дней

Поставки азербайджанского газа в Турцию по ЮКТ будут приостановлены на пять дней

Поставки азербайджанского природного газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ) будут приостановлены на пять дней. Об этом говорится в заявлении трубопроводного оператора Турции компании BOTAS.

По информации, причиной этому являются запланированные работы по техническому обслуживанию и ремонту на данном газопроводе.

Сообщается, что по договоренности с компаниями Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC) и South Caucasus Pipeline Company, из-за запланированных работ по техобслуживанию, в период с 25 по 29 сентября подача природного газа с точки входа Тюркгёзю в национальную газораспределительную сеть Турции будет невозможна.

Турецкая компания отмечает, что во время плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту не предвидится никаких проблем с балансом спроса и предложения в национальной газораспределительной сети.

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