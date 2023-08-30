Задержаны граждане Алжира, пытавшиеся незаконно перейти из Азербайджана в Грузию

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30 августа в 7:20 утра на служебном участке пограничной заставы погранотряда «Шамкир» Государственной пограничной службы, расположенном вблизи села Садыглы Агстафинского района, пограничниками были задержаны граждане Алжирской Народно-Демократической Республики Амаир Зиане (1969 г.р.) и Белхатыр Мохаммед-Фодил (1999 г.р.), пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана и незаконно перебраться на территорию Грузии.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

В ходе расследования было установлено, что задержанные официально приехали в нашу страну и намеревались нарушить государственную границу и перебраться из Азербайджанской Республики в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.