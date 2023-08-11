В связи с гибелью солдата Жоры Карапетяна в Армении задержали его сослуживцев

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Следственным комитетом Армении выявлен ряд важных обстоятельств гибели военнослужащего Жора Карапетяна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

Отмечается, что 10 августа из одной из воинских частей Минобороны Армении поступило сообщение о том, что в тот же день, около 18:50, военнослужащий срочной службы Жора Карапетян, находясь на боевом посту, совершил попытку самоубийства из автомата другого военнослужащего. Его перевели в медицинский центр, а оттуда в военный госпиталь Еревана. По факту инцидента в тот же день было возбуждено уголовное дело.

Ранним утром 11 августа из госпиталя поступило сообщение о том, что военнослужащий Жора Карапетян, получивший огнестрельное ранение в голову, скончался.

В результате неотложных мероприятий, проведенных 11 августа, двое сослуживцев Карапетяна были задержаны на основании обоснованного подозрения, что группа лиц довела его до самоубийства по неосторожности, когда он находился на боевом дежурстве или во время прохождения боевой службы. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством в результате неуставных отношений.

Расследование продолжается.