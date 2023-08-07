В ближайшие дни в Забух переедут 20 семей

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7 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены на первом этапе в село Забух Лачинского района.

Как сообщили в Государственном комитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.

В жеребьевке приняли участие 20 семей (88 человек). В соответствии с составом семьи 4 из них обеспечены двухкомнатными, 4-трехкомнатными, 8-четырехкомнатными, 4-пятикомнатными квартирами. Эти семьи на данный момент проживают в городах Баку и Сумгйыит, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.