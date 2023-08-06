Очередные удары украинских беспилотников по Москве и Подмосковью (видео)

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Вечером 5 августа, в Тульской и Калужской областях РФ, а также в Подмосковье раздались взрывы. В самой Москве вспыхнул пожар.

Накануне российские пропагандистские СМИ сообщили о замеченных дронах и нескольких взрывах в разных районах Российской Федерации. Так, о звуках взрывов сообщили жители Алексина, Ясногорского и Дубенского районов, Зареченского округа, Хомяково и Петровского Тульской области.

Очевидцы также сообщили о взрывах в небе над Калужской областью РФ. Вместе с этим, в РФ сразу же начала работать система противовоздушной обороны.

Вскоре телеграмма-каналы сообщили, что беспилотник пытались сбить в Подмосковье. О пожаре заявили и в Москве в этот же день.

В Минобороны Украины обнародовали свою версию взрывов на территории РФ. «В эту игру могут играть двое», – заявила украинская сторона.



