Офис Зеленского: Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще |
Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года |
В индийском штате начались погромы и сожжение мечетей (видео) |
Украина снова атаковала Москву беспилотниками (фото и видео) |
ИГИЛ является организатором теракта в Пакистане |
Байрамов в беседе с главным советником Эрдогана призвал к открытию Зангезурского коридора (фото) |
Хачатурян может столкнуться с дополнительными обвинениями |
Госдеп США: Баку и Ереван должны пойти на трудные компромиссы |
Анкара нормализует отношения с Ереваном лишь после армяно-азербайджанского урегулирования |
Главное Общество

Подробности кончины Сурета Гусейнова

Подробности кончины Сурета Гусейнова

Вчера в стамбульской больнице скончался бывший премьер-министр Азербайджана Сурат Гусейнов.

Как сообщает турецкая газета «Джумхуриет», С.Гусейнов вчера утром был доставлен в больницу в в связи с внезапной потерей сознания и остановкой сердца аэропорту Стамбула, где и скончался, несмотря на вмешательства врачей.

Сначала его доставили в государственную больницу Арнавуткой в ​​Стамбуле, а оттуда — в госпиталь Университета Медиполь Мега.

Во время первого осмотра у С.Гусейнов был без сознания, дыхание и сердцебиение отсутствовало. Были продолжены реанимационные мероприятия.

Его тело было отправлено на медицинское освидетельствование.

64-летний С.Гусейнов будет похоронен на городском кладбище №4 города Гянджи рядом с могилами отца и матери.

Теги:
Из этой рубрики
Суд в Баку отказался отпустить Губада Ибадоглу под домашний арест
Общество

Суд в Баку отказался отпустить Губада Ибадоглу под домашний арест

2023/08/01, 12:27
Почти в 4500 учреждениях министерства культуры проводятся мониторинги
Общество

Почти в 4500 учреждениях министерства культуры проводятся мониторинги

2023/08/01, 12:25
В Исмаиллы глава муниципалитета наказан за мусор (фото)
Общество

В Исмаиллы глава муниципалитета наказан за мусор (фото)

2023/08/01, 11:37
Генпрокуратура: Преступления Хачатуряна не имеют срока давности
Общество

Генпрокуратура: Преступления Хачатуряна не имеют срока давности

2023/08/01, 11:24
Уволены 5 начальников Главных управлений Госслужбы по мобилизации и призыву
Общество

Уволены 5 начальников Главных управлений Госслужбы по мобилизации и призыву

2023/08/01, 11:11
В Азербайджане представлено мобильное приложение для парковки
Общество

В Азербайджане представлено мобильное приложение для парковки

2023/08/01, 10:46
Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года
Общество

Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года

2023/08/01, 10:37
Подробности кончины Сурета Гусейнова
Общество

Подробности кончины Сурета Гусейнова

2023/08/01, 09:56
Антикоррупционная операция в Тертерской ИВ, задержан главный архитектор
Общество

Антикоррупционная операция в Тертерской ИВ, задержан главный архитектор

2023/08/01, 08:55