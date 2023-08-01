Подробности кончины Сурета Гусейнова

Вчера в стамбульской больнице скончался бывший премьер-министр Азербайджана Сурат Гусейнов.
Как сообщает турецкая газета «Джумхуриет», С.Гусейнов вчера утром был доставлен в больницу в в связи с внезапной потерей сознания и остановкой сердца аэропорту Стамбула, где и скончался, несмотря на вмешательства врачей.
Сначала его доставили в государственную больницу Арнавуткой в Стамбуле, а оттуда — в госпиталь Университета Медиполь Мега.
Во время первого осмотра у С.Гусейнов был без сознания, дыхание и сердцебиение отсутствовало. Были продолжены реанимационные мероприятия.
Его тело было отправлено на медицинское освидетельствование.
64-летний С.Гусейнов будет похоронен на городском кладбище №4 города Гянджи рядом с могилами отца и матери.