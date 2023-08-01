Подробности кончины Сурета Гусейнова

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Вчера в стамбульской больнице скончался бывший премьер-министр Азербайджана Сурат Гусейнов.

Как сообщает турецкая газета «Джумхуриет», С.Гусейнов вчера утром был доставлен в больницу в в связи с внезапной потерей сознания и остановкой сердца аэропорту Стамбула, где и скончался, несмотря на вмешательства врачей.

Сначала его доставили в государственную больницу Арнавуткой в ​​Стамбуле, а оттуда — в госпиталь Университета Медиполь Мега.

Во время первого осмотра у С.Гусейнов был без сознания, дыхание и сердцебиение отсутствовало. Были продолжены реанимационные мероприятия.

Его тело было отправлено на медицинское освидетельствование.

64-летний С.Гусейнов будет похоронен на городском кладбище №4 города Гянджи рядом с могилами отца и матери.