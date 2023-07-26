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Застрелился солдат азербайджанской армии

Застрелился солдат азербайджанской армии

В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Алекберов Илькин Эльбрус оглу совершил суицид, застрелившись из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в Республиканской Военной Прокуратуре.

Было отмечено, что на основании поступившей информации сотрудниками Бакинской военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, выполнены другие действия.

По данному факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается. Будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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