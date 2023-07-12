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В Азербайджане приостановлено действие лицензий почти 200 страховых посредников

В Азербайджане приостановлено действие лицензий почти 200 страховых посредников

Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензий страхового брокера, выданных 8 физическим лицам, и страхового агента, выданных 155 физическим и 21 юридическому лицу, на 3 месяца, передает Report.

Согласно информации, данное решение было принято 6 июля в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Действие лицензий приостановлено из-за несвоевременного представления квартальной отчетности.

Согласно закону «О страховой деятельности» страховые посредники обязаны представить в ЦБА отчет в течение 20 дней после окончания квартала. Брокеры, действие лицензии которых приостановлено, не представили в организацию отчет за I квартал этого года. По закону действие лицензии страхового брокера в этом случае может быть приостановлено на срок до 6 месяцев.

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