ЦБА: Режим стабильного обменного курса способствует снижению инфляции

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Основная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) связана с макроэкономической стабильностью, и со стабильностью цен.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в Закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Кязымов отметил, что режим стабильного обменного курса способствует снижению инфляции.

«Мы будем проводить политику, необходимую для обеспечения макроэкономической стабильности нашей страны. На сегодняшний день существует необходимость режима стабильного курса», – подчеркнул Кязимов.