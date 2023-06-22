ЦБА: Число пользователей электронных денег растет

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Сфера электронных денег вызывает большой интерес, и число их активных пользователей постоянно растет.

Об этом сказал на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев.

Однако он отметил, что сегодня невозможно вести точную статистику относительно числа игроков на рынке электронных денежных организаций и объема их операций, сообщает Trend.

«Скорее всего, после принятия закона «О платежных услугах и платежных системах» данная статистика станет более точной ввиду большого к ней интереса. Число ее активных пользователей постоянно растет», – подчеркнул Оруджев.