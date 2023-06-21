Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана

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21-22 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенное Королевство принял участие и выступил на конференции по Восстановлению Украины, сообщает МИД Азербайджана.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов заявил, что сложившаяся вокруг Украины ситуация, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы и гуманитарную катастрофу, представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности в Европе. В частности, было отмечено, что Азербайджан поддерживает скорейшее разрешение возникшего кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр сообщил, что Азербайджан направил в Украину с первых дней обострения ситуации, начиная с 27 февраля 2022 года первую гуманитарную помощь. Байрамов, ссылаясь на горький опыт Азербайджана 90-х годов прошлого века, отметил, что мы хорошо понимаем, что в период войны и конфликта гражданское население, особенно дети, составляют один из самых уязвимых сегментов общества. В частности, было отмечено, что 100 детей из Украины получили медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги нашей страны, а до конца года планируется удвоить эту цифру.

Ссылаясь на опыт Азербайджана по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов отметил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся широкомасштабные строительные работы. В частности, было отмечено, что не предоставление Арменией точных карт минных полей, а также продолжение минной угрозы угрожает проделанной работе. Несмотря на существующие трудности, Азербайджан также намерен предоставить Украине оборудование в области разминирования.

Министр Джейхун Байрамов, отметив, что Азербайджан в постконфликтный период не жалел опыта и поддержки в восстановительных работах, отметил, что наша страна уже оказала поддержку ряду строительных работ, проводимых в Украине, в том числе восстановлению школы в городе Ирпень.

Было заявлено, что поддержка Азербайджаном усилий по восстановлению и реконструкции в Украине будет продолжена и в дальнейшем.