Байрамов и Клеверли провели встречу в рамках Конференции по восстановлению Украины

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В рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

«Стороны подчеркнули дружественные отношения между Азербайджаном и Великобританией и обсудили совместные шаги по их расширению. Было подчеркнуто дальнейшее укрепление сотрудничества, направленного на обеспечение стабильности и мира в регионе», – говорится в сообщении МИД Азербайджана.