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ЦБА о росте номинального курса маната

ЦБА о росте номинального курса маната

«Профицит платежного баланса Азербайджанской Республики отражается и на валютном рынке».

Информацию об этом распространил сегодня Центральный банк Азербайджана на заседании, посвященном процентному коридору.

«На 98% валютных аукционов, проведенных в ЦБ за 5 месяцев 2023 года, спрос был ниже предложения. В прошедшем отрезке текущего года впервые с 2018 года закупки банками наличных долларов США превысили продажи. За этот период объем организованного межбанковского валютного рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 45%. Номинальный эффективный курс маната за 2022 год укрепился на 8,4%, а за 5 месяцев 2023 года – на 5,1%. В последние месяцы сезонные факторы также оказывают снижающее влияние на инфляцию», говорится в сообщении ЦБА.

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