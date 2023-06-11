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В Черногории началось голосование на парламентских выборах

В Черногории началось голосование на парламентских выборах

В Черногории в 07:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени началось голосование на досрочных парламентских выборах, сообщают СМИ.

Избирательные участки продолжат работу до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Правом голоса обладают 542 468 граждан Черногории, на проведение выборов из бюджета страны было выделено €1,35 млн.

По результатам опроса, проведенного в мае черногорским агентством CeDem, движение «Европа сейчас», основанное в июне прошлого года Яковом Милатовичем (президент Черногории с мая 2023 г. – ред.) и Милойко Спаичем, может получить на выборах 29,1% голосов. На втором месте может оказаться коалиция «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам» во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем – ей отдали предпочтение 25% участников майского опроса. Коалицию «Алекса и Дритан – Мужество имеет значение!» поддержали 15,5% участников опроса, партию «За будущее Черногории» – 13,2%, правоцентристскую Бошняцкую партию – 5,1%.

Кроме того, порог 3% для прохождения парламент способна преодолеть правая Албанская альтернатива, которую поддержали 1,9% респондентов.

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