Главное Общество

Названа дата начала переселения в Шушу

Названа дата начала переселения в Шушу

В целях обеспечения возвращения бывших жителей города Шуша и создания им достойных условий для жизни в рамках Государственной программы «Великое возвращение» с августа-сентября прошлого года начато строительство 23 жилых домов.

Об этом в ходе очередного заседания рабочей группы по вопросам энергоснабжения, действующей при Координационном штабе, который был создан для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях, сказал главный советник Специального представительства президента Азербайджана в Шуше Кенан Гулиев, передает АПА.

Он отметил, что в указанных жилых домах будет 450 квартир.

По его словам, с конца 2023 года в Шушу планируется переселить 1500 человек.

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