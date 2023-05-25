Жизнь во дворце. Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с Netflix

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Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл ведут переговоры с американским телеканалом Netflix о съемках полнометражного фильма, который будет посвящен их опыту жизни во дворце. Об этом сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники.

Идея о съемках фильма возникла после того, как герцог Йоркский принц Эндрю дал интервью телеканалу BBC в 2019-м году, отмечает издание. В нем принц пояснил, в каких отношениях состоит с финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США осудили за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Интервью раскритиковали эксперты в области истории королевской семьи, журналисты, юристы и другие эксперты.

Проект назовут Scoop (в переводе с английского — сенсационная новость). Главные роли в нем исполнят Руфус Сьюэлл в (принц Эндрю) и Джиллиан Андерсон (журналистка Эмили Мейтлис, которая брала у него интервью). Также в нем снимутся актрисы Билли Пайпер и Кили Хоус, пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл считают, что могут рассказать «о том, что произошло во дворце, на большом экране», сказал газете источник. Однако сначала они «подождут и увидят», как общественность воспримет этот фильм.