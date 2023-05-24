Письмо Байрамова генсеку в связи с плененными азербайджанскими солдатами распространено как документ ООН

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Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН в связи с азербайджанскими солдатами Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, захваченными в плен Арменией, распространено в качестве документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД, в письме говорится о том, что военнослужащие Азербайджанской Армии, заблудившиеся и пропавшие без вести в связи с неблагоприятными погодными условиями, были впоследствии взяты в плен вооруженными силами Армении, подвергнуты пыткам и другим бесчеловечным действиям, предстали перед судом.

Отмечено, что невозвращение Арменией военнослужащих в нарушение международного гуманитарного права и обязательств выражает серьезную озабоченность.

С текстом письма можно ознакомиться на странице ООН https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/134/36/pdf/N2313436.pdf?OpenElement.