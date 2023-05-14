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В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах (видео)

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В Турции стартовало голосование на президентских и парламентских выборах. Гражданам страны предстоит избрать главу государства и депутатов 28-го созыва.

Начавшийся в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское) избирательный процесс завершится в 17:00 (18:00 – бакинское).

На территории Турции действует более 191 тысячи избирательных участков. Зарегистрировано 60 млн 697 тыс. 843 избирателя. Из них около 5 млн человек впервые воспользуются правом голоса.

Избирательный процесс для проживающих за рубежом граждан Турции был организован с 27 апреля по 9 мая. Согласно последним данным, из 3,4 млн зарегистрированных за пределами страны избирателей правом голоса воспользовались 1 млн 817 тыс. человек, или 53%. Голосование на таможенных пунктах завершится в 17:00 14 мая.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı («Коалиция Ататюрка»). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 28 мая будет организован второй тур выборов. Напомним, что на выборах 2018 года Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу с 52,6% голосов.

Одновременно с президентскими выборы в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

По словам председателя Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Ахмета Йенера, предварительные итоги будут объявлены в тот же день. До 18:00 телеканалам и радиостанциям – в целом СМИ запрещено передавать какую-либо информацию о результатах голосования, прогнозы или аналитику. С 18:00 по 21:00 допускается распространение только данных ЦИК. После этого медиа могут продолжить работу в свободном режиме.

За выборами в Турции пристально наблюдают во всем мире, в том числе в Азербайджане.

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