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МВД и ГПС Азербайджана провели совместную операцию

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Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба Азербайджана провели в Бейлагане совместную операцию, из незаконного оборота изъято 160 килограммов наркотиков.

В ходе спецоперации МВД и ГПС в Бейлаганском районе был задержан ранее судимый житель столицы Тарлан Хасмамедов. При личном досмотре у него, а также в автомобиле, в котором он находился, были обнаружены 100 килограммов марихуаны и 60 килограммов опиума.

В ходе предварительного расследования Тарлан Хасмамедов сообщил, что эти наркотические средства были получены им через гражданина Исламской Республики Иран по имени Яшар и взяты в тайнике на территории села 2-й Шахсевен в приграничном Бейлаганском районе с целью распространения в городе Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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