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Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном растет

kayrat

Несмотря на спад товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном из-за глобальной пандемии, на данный момент наблюдается значительный рост. Об этом сообщил заместитель министра торговли интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в интервью Trend.

Торебаев отметил, что за время пандемии, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном уменьшился более чем на 30 процентов, однако, в последствии наблюдался значительный рост товарооборота между странами. Он добавил, что в этом году наблюдается рост в размере 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Пандемия выявила слабые места, к которым были не готовы международные цепочки поставок. После того как мы адаптировались, мы начали наращивать товарооборот двойными темпами»,- отметил замминистра.

Он добавил, что пандемия COVID-19 стала уроком для сферы торговли в целом, и выразил надежду на то, что в случае повторения подобных событий, правительства будут готовы действовать соответствующим образом.

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