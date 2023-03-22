Заблудившийся армянский военнослужащий Мартин Гюламбарян нашелся. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении. Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ военнослужащего удалось найти. Его жизни ничего не угрожает.

В свою очередь отец контрактника сообщил Mediahub, что сын вернулся на позиции к своим. «Он вернулся на наши позиции, с ним все в порядке. Благодарю за беспокойство», — сказал отец солдата.

Контрактник пропал накануне, когда за рулем грузовика «Урал» доставлял провизию передовым подразделениям.

Из-за густого тумана и плохой видимости 40-летний житель села Хндзореск заблудился.