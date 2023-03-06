«Мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает, как в долине дерутся два тигра» — авторство этой метафоры китаисты приписывают Мао Цзэдуну, который подобным образом очертил внешнеполитическое кредо Пекина. Но сегодня, на фоне украинской войны, Китай не просто «наблюдает» за противостоянием России и «коллективного Запада». В Пекине явно намерены продвинуть за счет украинской войны свой статус «новой сверхдержавы».

Задумка была изящной и, казалось бы, безотказной. Во-первых, в то время, пока и внимание, и ресурсы России и Запада отвлечены на Украину, Китай активно продвигает свои интересы в регионе и планомерно затягивает «военную удавку» вокруг Тайваня. А во-вторых, и «в-главных», Пекин еще и начал «дипломатическое наступление» и повёл активные переговоры с Москвой и Киевом, а затем, к первой годовщине войны, представил свой мирный план.

В Пекине, похоже, были уверены, что за китайский план тут же ухватятся и в Москве, и в Киеве, и в США, и в Брюсселе, увидев в нем возможность остановить войну и сохранить лицо. А Китай тем самым подтверждает свое влияние и авторитет далеко за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, КНР выдвигается в число основных политических игроков уже и на европейской арене, где не просто играет роль посредника, а модерирует диалог между Россией и «коллективным Западом» по Украине…

И на первый взгляд, все получилось. Сначала глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И проводит переговоры с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. Затем появляется китайский мирный план по Украине — точно в первую годовщину войны. Сейчас в Пекине принимают президента Беларуси Александра Лукашенко, который уже высказывается в поддержку китайского мирного плана. Теоретически Пекин должен бы поставить себе «плюсик». Но это теоретически. А на практике все оказалось не так радужно.

Да, Китай представил мирный план, где как бы раздал всем сёстрам по серьгам. Для Украины и ее союзников — призыв уважать границы и Устав ООН. Для России — осуждение санкций и использования мировой экономики в своих целях. Для стран «третьего мира», где Китай активно наращивает влияние —поддержка «зерновой сделки». Для всех людей доброй воли — защита гражданского населения и гарантии соблюдения прав военнопленных. Для себя лично — восстановление логистических цепочек и, главное, «очки престижа».

Но вот удалось ли Китаю накрутить эти самые «очки престижа» — большой вопрос. Китайский план урегулирования представлял собой этакий набор благих пожеланий «за все хорошее против всего плохого», но не указывал главного — дорожной карты вывода войск. Без чего в Киеве ни о каком примирении не хотят и слышать. Здесь уже сыты по горло своими «минскими соглашениями». В Пекине не стали конкретизировать, кому принадлежат Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье. Наконец, как отметил, в частности, глава европейской дипломатии Боррель, «на самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень». По сути повторив ровно то, в чем в Азербайджане обвиняли Минскую группу.

А на таком невеселом фоне готовность Лукашенко поддержать мирный план Китая скорее играет «в минус», чем «в плюс». Особенно на фоне жестких предупреждений США в адрес Китая по поводу возможных поставок оружия РФ для войны в Украине. Проще говоря, первый блин у Китая получился комом. И можно понять, почему. Китай предложил ровно то, что предлагали и Россия, и страны Запада участникам многочисленных «локальных конфликтов»: главное — перестать стрелять, научиться не видеть друг в друге врагов, а насчёт границ и вывода войск поговорим дополнительно. Проще говоря, Пекин на украинской войне допустил ровно те же ошибки, что и Минская группа — в Карабахе. И не учёл, что уже после победы Азербайджана в 44-дневной войне постулат «локальные конфликты не имеют военного решения» более не работает. А у Киева при поддержке Запада есть хорошие шансы на военную победу. Вряд ли в Пекине изобразили тонкий троллинг — скорее там просто не учли, насколько изменилась политическая мода. Где от расслабленности наметился явный переход к стилю милитари. В такой ситуации китайский мирный план многие и в Киеве, и на Западе восприняли как очередную попытку «дать возможность Кремлю сохранить лицо», а точнее, контроль над украинскими территориями. А в такой ситуации поддержка плана со стороны Беларуси скорее играет для Китая «в минус», чем «в плюс».

Можно отмахнуться: дескать, ничего, что первый блин получился комом, главное, что Китай уже заявил о себе на европейской авансцене. Но фразу Онассиса: «У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление» тоже не стоит забывать. Так что не очень удачный дипломатический дебют Китая, вполне возможно, будет иметь для Пекина куда более масштабные последствия, чем не очень удачная попытка сделать дипломатический ход конем.

Нурани, обозреватель