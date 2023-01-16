Турция предоставит Азербайджану 10 станций GPS. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Генеральный директор центра, член-корреспондент НАНА профессор Гурбан Етирмишли побывал с визитом в Турции. В рамках визита он провел ряд рабочих встреч в обсерватории Кандилли, департаменте землетрясений Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции, региональном Центре мониторинга землетрясений и цунами и Босфорском университете.

На встречах обсуждались вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области сейсмологии, установки сейсмической станции в Шуше при поддержке AFAD, совместного участия сейсмологов двух братских стран в международных мегапроектах, взаимного обмена данными сейсмических станций и др.