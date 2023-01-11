Официальные власти Казахстана не имеют отношения к установке в украинском городе Буча так называемой «юрты несокрушимости».

По заявлению представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, строительство юрты профинансировали казахские меценаты. «Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний», — цитирует его слова РИА Новости, которое характеризует установку юрты как «антироссийскую акцию».

Смадияров добавил, что государство не может «ни комментировать, ни запрещать» эту частную инициативу.