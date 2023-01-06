Одним из погибших оказался 19-летний житель Сумгайыта Аллахвердиев Кямран Халиг оглу. Тот самый юноша, который пропал без вести в Новый год. 31 декабря, перед уходом, дома, он сказал родителям, что идет отмечать день рождения своего друга -Кянана Назарова.

Известно, что Назаров работал в одном из ресторанов в Баку, а Кямран был учеником 10-класса, из-за переезда семьи он поздно пошёл в школу, этим и объясняется несоответствие его возраста школьному.

11:58

Четверо мужчин, чьи тела были обнаружены в жилом помещении на территории Наримановского района Баку, задохнулись угарным газом. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что личности троих молодых людей установлены были еще вчера — это Кянан Назаров, Парвин Сафарли и Кямран Аллахвердиев. Тело четвертого все еще в морге, личность мужчины устанавливается.

Ранее СМИ сообщали, что мужчины скончались либо от угара, либо от пищевого отравления. Однако известно, что все четверо оставались в дешевом хостеле (платили 2-3 маната за сутки) и работали разнорабочими. Смерть наступила за пять дней до обнаружения тел. Известны обстоятельства трагедии: один из постояльцев хостела принимал душ, когда произошла утечка угарного газа (его тело там и обнаружили), все остальные в это время спали. Незадолго до этого мужчины отмечали Новый год и по этому случаю выпили алкоголь, после чего крепко заснули. Только спустя пять дней соседи учуяли сильный запах газа и гнилостного разложения тел, и сообщили об этом службе МЧС.

Следствие по факту продолжается.

Рамелла Ибрагимхалилова