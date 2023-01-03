«2 января около 21.00 на территории пограничной заставы близи села Почтбина Балакянского района был задержан 1 гражданин Нигерии, пытавшийся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Было установлено, что задержанный официально прибыл на территорию страны, намереваясь нарушить государственную границу и перебраться из Азербайджана в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

Расследование по факту продолжается.