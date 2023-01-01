Принца Гарри и его супругу Меган Маркл хотят лишить королевских титулов значительная часть британцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что 44% респондентов заявили, что принц Гарри должен быть лишен своего титула — принца Сассекского, тогда как 32% опрошенных британцев это мнение не разделяют.

Кроме того, 65% британцев, опрошенных YouGov, считают, что Гарри и Меган добровольно отказались от королевских обязанностей, и только 11% сказали, что их заставили уйти из британской монаршей семьи.