В военную прокуратуру Агдамского района поступила информация о том, что 14 декабря 2022 года военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Аскерли Аслан Акбар оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщил старший помощник военного прокурора Республики — руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев, на основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Агдамского района был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были взяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения и выполнены другие действия.

По факту в Военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.