18.32 «Пожар в здании Академии Государственной пограничной службы полностью потушен». Об этом заявил начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

«Причин для беспокойства нет», — подчеркнул начальник ГПС.

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18.17 Пожар на крыше административного здания Академии Государственной пограничной службы был полностью потушен в кратчайшее время. Данную информацию приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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18.08 В связи с пожаром, произошедшем в административном здании Академии Государственной пограничной службы, на территорию были привлечены 10 врачебных бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной TƏBIB.

Согласно информации TƏBIB, в настоящее время 14 человек госпитализируются из-за отравления дымом в результате инцидента.

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18.03 6 декабря в 16:40 в основном корпусе Академии Государственной пограничной службы произошел пожар.

Согласно информации ГПС, персоналом академии были приняты первоочередные необходимые меры по локализации и тушению пожара, передана информация на горячую линию «102» МЧС, на место были привлечены пожарные.

В связи с произошедшим на место происшествия прибыл руководящий состав ведомства во главе с начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Были приняты все необходимые меры по тушению пожара, пожар был локализован в короткие сроки.

Среди личного состава академии пострадавших нет.

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17.25 На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на крыше административного здания Академии Государственной пограничной службы на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку.

По вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС и соответствующие силы Службы спасения особого риска. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.