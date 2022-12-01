Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию на 30 ноября 2022 года составили 7969,2 миллиона долларов США.

Согласно информации ЦБА, денежная база в Азербайджане на эту дату достигла 16708,2 миллиона долларов США.