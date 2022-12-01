Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию на 30 ноября 2022 года составили 7969,2 миллиона долларов США.
Согласно информации ЦБА, денежная база в Азербайджане на эту дату достигла 16708,2 миллиона долларов США.
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию на 30 ноября 2022 года составили 7969,2 миллиона долларов США.
Согласно информации ЦБА, денежная база в Азербайджане на эту дату достигла 16708,2 миллиона долларов США.
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