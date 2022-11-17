В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках проводятся состязания на звание «Лучшая танковая рота».

Как сообщает Минобороны, в состязаниях, проводимых в целях повышения знаний и умений военнослужащих, совершенствования их боевых навыков, проверяется боеготовность танковых подразделений.

Команды сдают зачеты по вождению, стрельбам в дневное и ночное время, физической подготовке и другим упражнениям.

По итогам состязаний, которые продлятся до 24 ноября, будет определен экипаж, удостоенный звания «Лучшая танковая рота».