Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Саммите ЛАГ.



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1 ноября в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир проходит 31-й Саммит Лиги арабских государств.

По приглашению президента принимающей Саммит Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна в церемонии открытия мероприятия в качестве почетного гостя принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретил президента Ильхама Алиева, глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.