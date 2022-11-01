Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Саммите ЛАГ.
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1 ноября в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир проходит 31-й Саммит Лиги арабских государств.
По приглашению президента принимающей Саммит Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна в церемонии открытия мероприятия в качестве почетного гостя принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретил президента Ильхама Алиева, глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.
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