Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Совета ЕС Шарль Мишель в ходе переговоров в четверг в Астане обсудили возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию, президент Токаев и президент Шарль Мишель отметили важность расширения и развития существующих международных транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией для облегчения глобальных цепочек производства и поставок. Они также обсудили возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута, варианты его дальнейшего развития, роль других транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.