В последнее время участились случаи, когда держателям пластиковых карт различных банков звонят по телефону от имени сотрудников “горячей линии” Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и запрашивают информацию о карте под предлогом предотвращения рисков.

Об этом говорится в обращении ЦБА к населению.

Организация заявила, что ее сотрудники ни в коем случае не запрашивают у потребителей банковских услуг персональные данные, а также информацию о банковских и платежных картах.

«Лица, владеющие банковскими счетами и банковскими картами, должны проявлять бдительность в отношении таких случаев мошенничества и ни в коем случае не предоставлять информацию о личных и платежных картах третьим лицам. В случае возникновения подобных ситуаций просим граждан незамедлительно обращаться в свои банки, а также проинформировать соответствующие государственные органы», — отмечается в сообщении ЦБА.