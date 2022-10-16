В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 15 октября 2022 года военнослужащий N-ской воинской части Минобороны солдат Джаббаров Мирсалех Тахмез оглу совершил самоубийство, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

Как сообщили в Республиканской военной прокуратуре, на основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие важность для дела, получили объяснительные и выполнили другие действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные следственные мероприятия.

Следствие продолжается, будут приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством.