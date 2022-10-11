Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о планах Парижа усилить свой воинский контингент на восточных границах НАТО.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение об усилении нашего военного присутствия на восточном фланге НАТО», — сказал глава военного ведомства во вторник, выступая на заседании комиссии по международным делам и обороне Сената (верхняя палата парламента).

По его словам, в частности, в Румынию «в ближайшие недели будет направлена рота, усиленная боевыми машинами пехоты», а также подразделение танков Leclerc. Кроме того, как отметил министр, истребители Rafale будут направлены в Литву, а «рота легкой пехоты прибудет в Эстонию».