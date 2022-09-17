Международное сообщество должно отреагировать на преступления россиян в Изюме Харьковской области. Захватчики повторили в городе зверства, которые совершали во время оккупации Бучи Киевской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области», — сказал он.

Президент поприветствовал подготовку ООН группы работников, которые побывают в Изюмском районе, увидят последствия действий россиян и смогут доложить об этом всем в системе ООН.

Зеленский также добавил, что журналистам обеспечат полный доступ к освобожденной территории Изюма и всем местам издевательств над жителями.

«Мы предоставим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден», — добавил он.